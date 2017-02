Ciudadanos defiende días de ayuno y oración de Johnny Méndez

SAN JUAN (CyberNews)- Un grupo de ciudadanos arremetió el sábado contra la directora del Comité Legal de Humanistas Seculares de Puerto Rico, Mariana Nogales, tras la demanda presentada por dicha entidad para pedir que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, detenga el decreto de 40 días de ayuno y oración.

El grupo de ciudadanos, liderado por Ángel Luis González, Ramón Díaz, y Juan Ramón Pérez, catalogaron la demanda radicada contra Méndez Núñez y otros 37 legisladores, como “un acto de mordaza y un atentado a la libertad de expresión y de fe”, derechos que señalan están cobijados tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la de los Estados Unidos.

“Esta Licenciada Nogales está intentando cuartearnos nuestro derecho, bajo la Constitución, de reunirnos y orar libre y sin temor a persecución. No cabe la menor duda que este pleito es uno frívolo, diseñado para salir en los medios de comunicación. La verdad es que estamos apoyando el Decreto, vamos a participar activamente del mismo y nuestras voces no serán calladas”, señaló González, un Contador Público Autorizado de San Juan.

“Si nos dejamos llevar por esta demanda, entonces cuando llevemos a nuestros hijos a la escuela no podríamos darle la bendición porque lo haríamos en una facilidad del gobierno que emplea fondos públicos. Esto (la demanda) no es otra cosa que un intento de censura y no lo vamos a permitir. La democracia se nutre de escuchar a todos, no de callar las voces. Nuestro mensaje es uno bien claro: vamos para el Ayuno y nadie nos va a detener”, añadió González.

De otro lado, Díaz, exhortó a la ciudadanía a unirse al Decreto y a realizar actividades conducentes a la unión de la sociedad con el fin de mejorar la calidad de vida en la Isla.

“Esta acción injusta y frívola de demandar a una persona porque quiera orar a Dios no se va a quedar sin contestación. Este grupo de ciudadanos vamos a dar la pelea por nuestras creencias. No solo apoyamos el Decreto, también deploramos la censura”, comentó el también comerciante del área de Caguas.

Por otro lado, Pérez, residente de Toa Alta, adelantó que se estará creando una campaña a favor del Decreto por las redes sociales para invitar al pueblo a unirse en oración.

