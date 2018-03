Ciudadano denuncia irregularidades del programa “Tu Hogar Renace”

El programa para los damnificados del huracán María, “Tu Hogar Renace” ha sido fuertemente criticado por esquemas de sobrefacturacíon.

Precisamente, un ciudadano denunció a través de FACEBOOK irregularidades en el proceso de inspección y cotización del programa.

Noel Arias contó que tres inspectores de Tu Hogar Renace le insistieron para inspeccionar su casa.

“A pesar que les dije que yo no había solicitado la ayuda, que por teléfono tomaron mi información y que yo nunca envié el formulario para solicitar la ayuda y que no tuve daños mayores en mi casa por el huracán, solo en la terraza, me aclararon que no me cubriría ya que no era living space, pero como quiera tenían que inspeccionar”, sostuvo.

Agregó que luego de la inspección le aprobaron $3,000 para el interior de la casa, que no tuvo daños.

De acuerdo a Arias, la cotización cubriría lo siguiente; “ponerle silicon o colkin a una ventana, 2 detectores de humo, reemplazar 4 interruptores de corriente de los cuales 3 de ellos son nuevos que son nuevos y una puerta que se ve que es vieja y solo estillada”.

“Me sorprendió tanto que por esas cositas costaría tanto dinero que yo mismo les cuestioné que por que tanto dinero, que me parecía demasiado alto el costo”, continúo diciendo.

Consecuentemente, dijo que les sugirió a los inspectores solo arreglar la ventana, sin embargo, siguieron insistiendo.

“Me dijeron que no. Que no me preocupara, que ahí el que giza es el contratista”, expresó.

“Sorry pero no participo de hacer rico a alguien robando dinero de ayudas con mi nombre envuelto. Conmigo no va eso” finalizó.

