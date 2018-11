CHEQUEO DE DATOS: Rosselló dice que ha actualizado protocolos de emergencia

Por: Damaris Suárez, Centro de Periodismo Investigativo

VEREDICTO: Engañoso

A menos de 24 horas de que la representación legal del gobierno dijera ante el tribunal que el Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de Puerto Rico no está listo, el gobernador Ricardo Rosselló ofreció otra versión que contradice lo que sus abogados informaron ante el juez como parte de la demanda de acceso a la información radicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), para que la administración de turno entregara los planes de emergencia vigentes durante el paso de María y los actualizados.

Además, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) también contradijo al gobernador este lunes al enviar al CPI un documento en el cual la agencia confirma que la mayoría de los planes y anejos que conforman el Plan Operacional Conjunto se encuentran en “desarrollo”, en proceso de actualización o traducción, por lo que no están finalizados.

El NMEAD indica en el documento entregado el lunes que los planes de 29 agencias están actualizados, pero no los ha entregado.

El Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos se compone de un plan general de respuesta a eventos catastróficos, y de tres tipos de anejos: los de los planes por agencia, los de los municipios, y los anejos particulares según el tipo de emergencia (huracán, terremoto, etcétera).

Martes, 30 de octubre de 2018: Sala 904 Tribunal Superior de San Juan, Hato Rey, PR

La licenciada del Departamento de Justicia (DJ), Tania Fernández, en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) informó en el tribunal que, distinto a lo que ha dicho a la prensa durante meses, el proceso de actualización del Plan Operacional Conjunto no está completado, y que los anejos suplementarios con los planes de emergencia detallados por agencia, municipio y por tipo de evento catastrófico no están listos en espera, en algunos de ellos, de que se complete la subasta para la contratación de las compañías que estarán a cargo de confeccionarlos.

“Son documentos que al día de hoy no existen porque se están trabajando sobre la marcha los diferentes anejos a ese plan operacional… este plan lleva a su vez otros planes que son para catástrofes o situaciones específicas, por ejemplo terremotos, huracanes y todas las instancias de fenómenos atmosféricos que puedan afectar al país. Esos planes todavía la agencia está trabajando con la redacción y con la adjudicación incluso de subastas para contratar personal especializado en la confección de ese tipo de plan de manejo de emergencias y al día de hoy no están disponibles en la agencia. No existen. Lo que está en poder del Negociado se entregó” reconoció la abogada tras asegurar que el compromiso es, que una vez se tengan los documentos, el NMEAD los entregará.

Miércoles, 31 de octubre de 2018: Rueda de Prensa área portuaria Viejo San Juan, PR

Al ser abordado por periodistas, el gobernador aseguró que su administración ha realizado eventos para trabajar con los planes de respuesta ante un huracán y establecer los protocolos para atender emergencias. Adujo que desde un principio se dijo que el proceso de adiestramiento a los servidores públicos tomaría dos años, por lo que no estaría listo para esta temporada de huracanes. Pero Rosselló Nevares no respondió específicamente la pregunta sobre los documentos que todavía no se han completado,e insistió en que su gobierno sigue trabajando y que los anejos – que en el Tribunal sus abogados aseguraron que no existen – no se han divulgado por contener información sensitiva.

“Alguna de esa información es interna. No es una cuestión de no divulgar lo que son los planes. Los planes se han divulgado. En aras de mantener ciertos lugares que sean seguros, ciertos lugares que puedan responder, algunos de esos anejos se han mantenido de manera interna”, sostuvo Rosselló Nevares.

Son múltiples las contradicciones en las que ha entrado el gobierno sobre los planes de emergencia, ofreciendo distintas versiones sobre la preparación del gobierno antes de que comenzara la temporada de huracanes que culmina el 30 de noviembre.

Las mil y una versiones sobre el estatus del plan de emergencias

30 de enero de 2018 – San Juan, PR

El periódico El Nuevo Día publicó información en el sentido de que el Negociado de Manejo de emergencias había cerrado el 12 de enero de 2018 el proceso de requerimiento de propuestas de compañías privadas para la actualización de los planes de emergencias de 30 agencias. Las revisiones de las guías debían completarse para el mes de abril.

6 de abril de 2018 – sede de FEMA, Guaynabo, PR

A menos unos dos meses para iniciar la temporada de huracanes 2018, el administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) William B. Long admitió que Puerto Rico aún no estaba preparado. “¿Estamos listos en Puerto Rico? No. Tenemos un largo camino por recorrer. Soy honesto con esto, pero miren, estar preparados no es solo responsabilidad de FEMA, es responsabilidad de todos”, dijo entonces, durante una mesa redonda con periodistas desde la sede de la FEMA en Guaynabo.

10 de mayo de 2018 – Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

Un mes después, varios jefes de agencia encabezados por el secretario del Departamento de Seguridad, Héctor Pesquera y el director de FEMA, Alejandro de la Campa, aseguraron en conferencia de prensa que las agencias estaban listas para enfrentar la nueva temporada.

El gobernador Ricardo Rosselló participó mediante una videollamada desde San Francisco y sostuvo que: “Es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que nuestro gobierno está preparado, que hemos actualizado estos protocolos, que estamos trabajando con las agencias federales”. Según el comunicado emitido por La Fortaleza ese día, el NMEAD todavía trabajaba de la mano con FEMA en la actualización y revisión de los planes de emergencia del Gobierno y de las agencias primarias en una respuesta de emergencia considerando el nivel catastrófico.

En esa misma conferencia, el director del Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NEMEAD), Carlos Acevedo, aseguró que desde abril evaluaron alrededor de diez planes de emergencia a través de reuniones con directores municipales de Emergencias. Aseguró que se reuniría ese lunes en la Comisión de Servicio Público con organizaciones del sector privado como La Asociación Auténtica de Transporte y el Centro Unido de Detallistas que esa misma semana habían denunciado que no se les había llamado.

9 de julio de 2018 – El Nuevo Herald

El secretario de Estado, Luis Rivera Marín, dijo a El Nuevo Herald que el paso de la tormenta Beryl permitió a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico practicar los nuevos protocolos de emergencia, que fueron revisados después del huracán María.

10 y 11 de septiembre de 2018 – Expresiones ante el paso por el Atlántico de huracán Isaac

Aunque en septiembre, el mes más activo de la temporada de huracanes, el gobierno no había hecho públicos sus planes de emergencias, resurgieron las expresiones del gobierno sobre su capacidad de preparación debido a la vigilancia por el desarrollo del huracán Isaac y su paso por la zona.

El ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico Isabelo Rivera dijo que su dependencia había revisado su plan de respuesta además de realizar ejercicios con las agencias de emergencia del gobierno de Puerto Rico y el federal para estar preparada en caso de enfrentar el evento atmosférico.

En declaraciones a El Nuevo Día, el gobernador Ricardo Rosselló dijo que ya contaba con un plan de emergencias y estaba adiestrando a personal para realizar funciones específicas en la respuesta utilizando “los nuevos protocolos”. Mientras, el director de FEMA, Justo Hernández también aseguró a ese diario que el “Plan Catastrófico fue revisado. Ya está trabajado y ya estamos haciendo ejercicios a base del plan. Ya eso está terminado”. En el artículo, el comisionado del NMEAD, Carlos Acevedo reconocía que aunque el plan estatal estaba listo, aún faltaban los planes de los municipios. “Los planes, estoy esperando que la compañía me los entregue y deben estar entregándome los planes mañana”. Ninguno de los funcionarios mencionó que los anejos particulares, por ejemplo, de terremotos y huracanes, no estaban listos.

Ante la amenaza de Isaac, el gobernador Ricardo Rosselló convocó en la tarde del 11 de septiembre a una mesa redonda a periodistas para discutir los cambios para hacer efectiva la respuesta del gobierno a una emergencia tras la experiencia de María.

Allí aseguró que estaba listo no solo ante un huracán categoría 4, sino además ante un posible terremoto.

Aunque durante una hora se explicaron las gestiones del gobierno, nunca se produjo el documento que resumía los nuevos protocolos, ni el plan. El CPI solicitó el plan, pero el comisionado del NMEAD insistió en que, aunque estaba listo, había unos anejos que hacían referencia a infraestructura crítica que no podían hacerse públicos. Acevedo se comprometió con el CPI a entregar el viernes de esa semana el plan con la información confidencial eliminada. Nunca fue entregado, hasta seis semanas después, cuando unas horas previo a la vista judicial por la demanda de acceso a la información radicada por el CPI, en NMEAD hizo llegar el documento y adujo al tribunal haber cumplido con el requerimiento del CPI. Pero el documento estaba incompleto.

12 de septiembre de 2018

En el pico de la temporada de huracanes, surgió la denuncia de que el gobierno no se había reunido con la industria de las telecomunicaciones para ofrecerle detalles sobre el nuevo plan de emergencias y cómo sería la respuesta ante un nuevo evento atmosférico.

El presidente de la Alianza Puertorriqueña de las Telecomunicaciones, Pedro Andrés, dijo que hasta el momento el gobierno no le había comunicado los cambios al plan de emergencias ni cuál sería la logística de coordinación para evitar las fallas ocurridas el pasado año.

26 de octubre de 2018

Luego de que el CPI radicara la demanda para obligar al gobierno a entregar los planes de emergencias, el comisionado del NMEAD, Carlos Acevedo, reaccionó mediante un comunicado de prensa declarando que “El Plan de Huracanes del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) se encuentra en proceso de edición y revisión. Al momento, continuamos añadiendo información adicional para completar el mismo a la brevedad posible. A inicios de la próxima semana estaremos remitiendo al público en general”. Han pasado dos semanas de estas declaraciones.

