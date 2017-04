Chemo Soto quiere treparse a la silla de la alcaldía de Carolina

El exalcalde de Canóvanas, José Ramón ‘Chemo’ Soto, se postulará por la alcaldía del municipio de Carolina para el 2020, así lo confirmó en Pega’os en la Mañana con Rafael Lenin López.

Chemo Soto, aseguró que trabajará para reforzar el deporte y crear equipos nacionales.

“¡Quiero trabajar! Al ver un pueblo ‘aplatanado’. Hay muchos problemas con la cuestión del deporte, se ha caído completo en Carolina. Las áreas recreativas están algaretes, ahora mismo la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, eso está allí como una selva”, expresó.

Luego de 21 años ser el primer mandatario del municipio de Canóvanas, Chemo Soto se retiró en el 2014 para cualificar a una pensión ‘Cadillac’, no obstante decidió correr nuevamente para alcalde pero esta vez para la Tierra de Gigantes.

“Voy a Carolina porque el pueblo necesita un buen administrador que venga a trabajar para todo el mundo por igual, que le de un aumento a los empleados municipales y a la policía”, sostuvo.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, informó a principios de su mandato que reduciría las pensiones ‘Cadillac’ de los retirados, no obstante, esta no es la razón para que Chemo se postulara.

“Yo no estoy corto de chavos, yo saldé mi casa, no tengo problemas, actualmente el Seguro Social me da a mi $2,195. Entonces, si me cortan la pensión, no voy a tener problemas, yo vivo cómodo”, indicó.

Aunque ya comenzó su campaña, Chemo aseguró el apoyo de varios líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), sin embargo, aún no se ha comunicado con el primer ejecutivo.

