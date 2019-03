Charlie Delgado dice está harto de los “yo no sabía” de Rosselló

El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Carlos “Charlie” Delgado Altieri, catalogó el lunes, como un libreto la estrategia del gobernador Ricardo Rosselló de alegar “no saber nada” cuando lo confrontan con algún escándalo de su administración.

“El país no puede seguir permitiéndole al Gobernador despachar asuntos relevantes con un simple ‘yo no sabía’. En primer lugar, resulta difícil creerle que nunca sepa nada de lo que está pasando en su administración. Y si en efecto fuera cierto, pues entonces estamos hablando del gobernador más incompetente en la historia de Puerto Rico”, expresó el también alcalde de Isabela en comunicación escrita.

“Según Ricardo Rosselló, no sabía nada sobre los casos de hostigamiento sexual en la Compañía de Turismo, tampoco sabía nada sobre los contratos a la compañía Whitefish, no sabía nada sobre el escándalo de Whatsapp, no sabía nada de los casos de corrupción de personas allegadas a él, tampoco sabía nada sobre el sueldo de Walter Higgins, no sabía sobre su lujosa guagua blindada, tampoco sabía sobre los contratos del hijo de Raúl Maldonado, no sabía dónde estaba el avión enviado a Venezuela. Entonces hay que preguntarse: ¿De qué sabe Ricardo Rosselló?”, cuestionó.

“En estos momentos, la situación en el Instituto de Ciencias Forenses es crítica, y los residentes de Vieques y Culebra están sufriendo las consecuencias de un Gobierno que colapsó. Los servicios básicos que antes dábamos por dados, se han convertido en un problema de todos los días. Es momento de que Rosselló asuma su responsabilidad y deje de estar asignando culpas y desentendiéndose de los problemas de su administración. El país está hartos de sus ‘Yo no sabía’”, sentenció Delgado Altieri.

