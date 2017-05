Causa indignación comentarios sexistas de ex representante popular

La secretaria de Asuntos de las Mujeres y Género del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Edda López, arremetió contra la ex representante popular, Sonia Pacheco, por burlarse de una imagen sobre una mujer con los senos al aire como parte de la protesta contra el alcalde de Guaynabo, Héctor O’neill.

“Con estas tetas cualquiera lo viola… jajaja ríanse”, dice la imagen publicada por la ex legisladora a través de la red social Facebook.

“Sonia Pacheco nos tiene acostumbrado a esta cafreria. Esta es una exrepresentante cafre y una exrepresentante no solidaria con las mujeres. Yo he insistido aquí que hay mujeres que no me representan y que son tan macharranas, tan patriarcales como los peores machos de este país”, expresó en el panel de mujeres en Dígame La Verdad con Julio Rivera Saniel.

López, además, dijo “le pido al Partido Popular que contacte a la exrepresentante y le de clases de perspectiva de género y de equidad porque esto es totalmente inaceptable, esta burla contra una de las compañeras que estaba llevando este mensaje que dice O’neill violador”

Por su parte, la senadora Rossana López coincidió con la secretaria en asuntos de la mujer del PIP y señaló que se debe tomar como reflexión para otras mujeres de diferentes partidos.

Más tarde, la exrepresentante emitió un comunicado disculpándose por la burlase de la manifestante.

“Yo borré esa expresión mía…. realmente fue un grave error. Jamás lo hice para dañar no debí jamás expresarme así. Pues lo hice sin pensar en lo que significa la lucha por el discrimen de género. Pedí disculpa inmediatamente. Fue una muy mala de mi parte…. no me lo perdono”, sostuvo.

