Catalogan como una tragedia a Secretaria de Educación

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Quiquito” Meléndez, tronó hoy en Radio Isla 1320 contra la Secretaria de Educación, Julia Keleher, por las irregularidades en los procesos de maestros excedentes.

“Yo creo que es una tragedia que esa señora esté allí sentada echándole culpa a todo el mundo y no asumiendo la responsabilidad de sus actos ¿Cómo es posible que esta señora esté diciendo que aquí hay alrededor de 2 mil maestros en excedentes? Pero que entonces uno presumiría que si hay, pues no deben haber maestros transitorios”, comentó.

Meléndez además, pidió a Keleher que se disculpe con los excedentes, pues señaló que la primera carta que se les envió a los educadores para notificarles el cambio les llegó incompleta.

Asimismo, dijo que hay áreas en educación que están acéfalas y que el gobierno debería de asumir el control del departamento.

“Esa señora es el dinero más mal gastado del gobierno de Puerto Rico, me parece a mi que esa señora no tiene la sensibilidad necesaria para tomar el cargo (…) no está haciendo un buen trabajo, no está cumpliendo con los estudiantes”, manifestó Meléndez, quien también solicitó la renuncia de Keleher.

