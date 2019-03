Carmen Yulín pide a republicanos no sean rehenes de Trump

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto hizo un llamado al liderato republicano en el Congreso de los Estados Unidos para que “no se convierta en rehén del presidente Donald Trump” y viabilice la ayuda que necesita Puerto Rico para su recuperación.

“El presidente Trump luce mal ante los ojos del mundo al crear una crisis humanitaria en Puerto Rico y al querer limitar los fondos que son necesarios para nuestra recuperación. Hoy, hago un llamado a los republicanos en el Congreso para que no se conviertan en rehenes del presidente. Que cumplan con su deber y no permitan que 1.3 millones de puertorriqueños mueran de hambre. Más de 3,000 puertorriqueños ya murieron porque el Presidente no pudo hacer las cosas bien, les ruego que no condenen a más personas a morir. ¿Cuántas muertes son suficientes para que se hagan las cosas bien?”, cuestionó la ejecutiva municipal en declaraciones escritas.

“El presidente continúa mostrando un comportamiento vengativo hacia Puerto Rico y está provocando que la crisis humanitaria sea aún peor. La isla necesita los 600 millones de dólares en asistencia alimentaria que están pendientes en el Congreso”, agregó.

Asimismo, la alcaldesa denunció que el presidente “no entiende que aún nos estamos recuperando de una situación devastadora que él mismo empeoró con sus acciones”. Explicó que de los 3.2 millones de puertorriqueños que viven en la isla, 1.3 millones están recibiendo algún tipo de asistencia nutricional. Esto significa que aproximadamente el 43 por ciento de la población necesita de estas ayudas para poder poner comida sobre la mesa.

Asimismo, Cruz Soto mencionó que el 40 por ciento de los recipientes de asistencia nutricional son niños, personas mayores y personas con diversidad funcional. “El presidente continúa siendo terco y obstinado como para hacer lo que es verdaderamente justo para los puertorriqueños”, agregó.

Por otro lado, la ejecutiva municipal recordó que cuando el presidente Trump visitó a Puerto Rico luego del huracán María, manifestó su inconformidad con la forma en que el gobierno utilizaba el dinero.

“En una reunión con funcionarios del gobierno, Trump dijo que no estaba conforme con la forma en que el gobierno local había utilizado el presupuesto que Estados Unidos había puesto en sus manos. Esa misma tarde, fue cuando lanzó papel toalla a los puertorriqueños, una imagen que siempre vivirá en nuestros corazones y en la mente de todo el mundo. Una actitud que no reflejó el verdadero sentir y el buen corazón que tienen cientos de estadounidenses que vinieron a ayudar y que continúan colaborando en nuestra recuperación”, afirmó.

“Con su intención de limitar o frenar la asistencia federal de emergencia a Puerto Rico, el presidente de Estados Unidos, sigue demostrando que no tiene liderato y que, en lugar de mirarse a sí mismo, culpa a la gente de Puerto Rico y a todos los que no están de acuerdo con él”, concluyó Cruz Soto.

Las expresiones de la primera ejecutiva de San Juan se dieron en dos de los programas de mayor audiencia en los Estados Unidos, Anderson Cooper de CNN y Hardball con Chris Matthews de MSNBC.

