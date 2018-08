Carmen Yulín insiste en no pagar Bono de Navidad a policías

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el viernes que apeló la sentencia del juez de primera instancia, Anthony Cuevas Ramos, en el caso del Concilio Nacional de Policías (CONAPOL) que ordenaba el pago del Bono de Navidad a los policías municipales en un plazo de cinco días.

“La apelación presentada al Tribunal de Apelaciones establece que la CONAPOL no tiene ‘standing’ o legitimación para representar a empleados del Municipio de San Juan. El Municipio de San Juan tiene un sistema de personal y representación sindical exclusiva, que fue validado tanto por el Tribunal de Apelaciones como por el Tribunal Supremo. La CONAPOL no es una organización certificada ni autorizada por el municipio como representante sindical”, destacó Cruz Soto en declaraciones escritas.

A mediados del mes de agosto, el juez Cuevas Ramos, ordenó mediante sentencia, el pago del Bono de Navidad a los policías municipales de San Juan que pertenecen al CONAPOL, por lo que se debía pagar ese beneficio en un plazo de cinco días. En total, se trata de ocho policías municipales demandantes, que según la información suministrada por la parte demandada, son empleados de carrera del Municipio de San Juan y son elegibles para el beneficio del pago de 700 dólares.

La ejecutiva capitalina agregó que “la CONAPOL pretende usurpar funciones que no le corresponden y evadir el sistema de personal del municipio. La actuación de la CONAPOL, simple y llanamente, no está autorizada en ley”.

“Los abogados han indicado en su escrito apelación que el Tribunal de Instancia no tiene jurisdicción. El reclamo de los demandantes es uno obrero-patronal, que debe ser atendido administrativamente por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) y no por los tribunales. La sentencia del tribunal de instancia es nula, pues se emitió sin jurisdicción”, añadió.

Explicó que el remedio de mandamus concedido por el tribunal, no es correcto. El mandamus, por ser un recurso extraordinario, sólo procede cuando no hay otro remedio disponible en ley. En este caso, el remedio adecuado en ley, es una reclamación administrativa ante la CASP, no un recurso extraordinario de mandamus.

La alcaldesa aseguró que no se ha negado a pagar dicho beneficio a la Policía Municipal y que lo hará cuando los fondos estén disponibles por reembolso de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés).

“No me he negado a pagar el Bono de Navidad. De hecho, no me he negado a pagar ninguno de los beneficios a nuestros empleados. Todo lo contrario, según nos han ido llegando ingresos, hemos ido cumpliendo con los beneficios de nuestros empleados. Cuando tengamos el dinero que a esos fines nos debe reembolsar FEMA, pagaremos a todos los empleados municipales el Bono de Navidad, no solamente a los Policías Municipales… Pagaremos el bono a todos los empleados cuando tengamos los recursos necesarios”, concluyó Cruz Soto.

Aseguró además, que desde diciembre de 2017 hasta la fecha han pagado 4 millones 453 mil 286 dólares en beneficios a los empleados y municipales.

Comments