Carmen Yulín denuncia “carpeteo electrónico” por parte de Rivera Marín

La aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz Soto, exigió hoy disculpas al secretario de Estado, Luis Rivera Marín, luego de cometer “carpeteo electrónico” tras publicar una imagen que mostraba la transacción de renovación de licencia de conducir de la alcaldesa.

Aunque Rivera Marín borró la imagen de su cuenta de Twitter, la alcaldesa no dudó en tomar una captura de pantalla para tenerlo de evidencia.

“No importa que @LuisRiveraMarin haya borrado la foto del carpeteo electrónico. Aquí va para que no se olvide. Que ofrezca disculpas por la intromisión indebida y garantizen la privacidad a los ciudadanos. Y me imagino que ROSELLÓ NO LO SABÍA”, escribió Cruz Soto en un tuit.

@ElNuevoDia No importa que @LuisRiveraMarin haya borrado la foto del carpeteo electrónico. Aquí va para que no se olvide. Que ofrezca disculpas por la intromisión indebida y garantizen la privacidad a los ciudadanos. Y me imagino que ROSELLÓ NO LO SABÍA. 🤔 @radioislatv pic.twitter.com/HuNXJh4ENZ — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) March 26, 2019

La alcaldesa escribió en un tuit que había acudido al Centro de Servicios Integrados (CSI) en Minillas para renovar su licencia de conducir Real ID.

Posteriormente, la cuenta del Departamento de Estado publicó una imagen de Rivera Marín señalando la pantalla de una computadora las transacciones de varios ciudadano, incluyendo a la de la alcaldesa.

