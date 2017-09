Cansado de las promesas, alcalde de Caguas

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres dijo el miércoles que se cansó de las promesas del Gobierno en cuanto a la ayuda de emergencia por María.

“Yo creo que la logística ha sido terrible, la comunicación peor todavía. Una mala organización. Yo creo que hay unos niveles de tolerancia y tú ves que ya mucha gente está perdiendo esa tolerancia. Unos caen en depresión, otros reaccionan de manera violenta y eso también pasa con nosotros. Ya yo no quiero más promesas, yo quiero acción”, dijo Miranda Torres a preguntas de la prensa.

“Yo hasta me he descargado con algunos funcionarios que ni responsabilidad tienen, que van allí a traerme promesas y yo no quiero más promesas, quiero que me digan que es lo que tienen para el municipio. Yo tengo mucho trabajo y muchas áreas para ayudar. Yo pienso que si las ayudas están ahí, hay que soltarlas para que la gente las recibas. Hoy por primera vez en 7 días escucho que tengo un centro de distribución de alimentos, para ayudar a mucha gente, en particular los envejecientes”, añadió.

Miranda Torres mencionó que una de sus necesidades es acceso a dinero, porque parte de los fondos de su municipio se quedaron en el Banco Gubernamental de Fomento.

“Yo tengo nomina que pagar y mis empleados no pueden esperar”, sentenció.

Otra necesidad que tiene es de dos generadores grandes, para uno de los refugios y otro para que un acueducto comunitario pueda funcionar.

En términos del combustible, el alcalde entiende que aunque el manejo no ha sido el mejor, su municipio cuenta con abasto para suplir tantos sus necesidades, como la de algunas empresas.

