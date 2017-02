Cambios en la pelea entre Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez y Omar Narváez

SAN JUAN (CyberNews)- La pelea entre el contendor mundial Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez de Puerto Rico y el ex campeón mundial de dos Divisiones, Omar Narváez de Argentina, pautada para el cuatro de marzo en Nueva York, ha sido cambiada para el sábado, 11 de marzo, en el MGM National Harbor, Oxon Hill, Maryland.

“Debido a unos detalles con la visa de Omar Narváez, lo mejor fue cambiar la pelea para el 11 de marzo y así evitar mayor incertidumbre e irnos a la segura. Ya nos dijeron que será televisada por Showtime ó Showtime Extreme. Pronto tendré más detalles”, dijo el promotor Juan Orengo, de Fresh Productions, el martes, a través de declaraciones escitas.

Rodríguez tiene marca de 15 ganadas, cero perdidas y 10 knockouts, mientras que Narváez tiene récord de 46 ganadas, dos perdidas y dos empates, con 24 noqueadas.

El puertorriqueño sostuvo que “yo estoy listo para pelear desde diciembre. El cambio de fecha no me afectará para nada porque uno se ajusta a las situaciones haciendo cambios en el entrenamiento. Así es el boxeo. El 11 de marzo seguiré demostrando que pertenezco a las grandes peleas con los mejores boxeadores de las 118 libras. No he parado de trabajar fuerte para cumplir mis metas y más ahora que tengo una motivación extra con el nacimiento de mi hermosa hija”.

El combate Rodríguez-Narváez es para determinar el retador mandatorio del actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la categoría de las 118 libras, Lee Haskins, de Inglaterra quien tiene registro de (34 ganadas y 3 perdidas, con 14 knockouts.

Rodríguez, quien es el primer puertorriqueño en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles, en Singapur 2010, se encuentra clasificado en la tercera posición por el Consejo Mundial de Boxeo, en la cuarta posición por la FIB, en la octava posición por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y número 10 por la Organización Mundial de Boxeo.

Narváez ha sido campeón mundial en las 112 y 115 libras. Actualmente es el actual campeón Latino FIB de las 118 libras por lo que está buscando reinar en una tercera división. En su última presentación celebrada en el mes de junio de 2016, el legendario boxeador argentino, derrotó por amplia decisión unánime a Breilor Terán.­­

En octubre de 2014, el invicto vegabajeño capturó el Título Latino de la OMB, tras vencer por nocaut en el primer asalto, al dos veces Campeón Nacional de los Estados Unidos y 11 veces ganador de los guantes de oro de Filadelfia, Miguel ‘No Fear’ Cartagena de Filadelfia.

Luego, Rodríguez obtuvo otras victorias notables sobre los ex contendores y clasificados mundiales, Alberto ‘Metro’ Guevara de México, Luis Hinojosa de la República Dominicana y David Quijano de Puerto Rico.

