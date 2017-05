Cámara de Representantes concurrirá hoy con enmiendas al Código Penal

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, adelantó que hoy podría concurrir con las enmiendas que realizó el Senado al Código Civil, que están siendo evaluadas por la comisión de lo jurídico.

El nuevo Código Penal podrá catalogar como delito varias actividades de protesta, paralizar las labores de una institución educativa, de salud o edificios que ofrezcan servicios de gobierno.

Por su parte, el representante Luis Vega Ramos, dijo que toda la conducta tipificada como delito, ya está en contemplada en el Código Civil y lo que el gobierno quiere es crear temas entre los manifestantes.

“Es un interes de agravarlas y agrandarlas para mandar un mensaje disuasivo, decirle a la gente no proteste, no salgas a la calle, no te manifieste, no te pongas una careta, no te pongas una capucha porque eso te puede salir caro”, expresó durante entrevista para Dígame La Verdad con Julio Rivera Saniel

