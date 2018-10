Cámara aprueba enmiendas sobre Seguridad Pública

EL CAPITOLIO (CyberNews) – La Cámara de Representantes aprobó el lunes, tres medidas con el fin de fortalecer el Departamento de Seguridad Pública. En primera instancia, se favoreció el Proyecto 1438, del presidente de la Cámara Carlos “Johnny” Méndez Núñez y del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, que enmienda la ”Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, para conceder al Comisionado del Negociado de la Policía la facultad de autorizar mediante reglamento, que tanto los miembros de la Policía como los empleados del Gobierno Estatal y Federal que se acojan al retiro por años de servicio y estén autorizados a portar armas de fuego, puedan adquirir un arma del Depósito de Armas de la Policía a valor depreciado.

Según destaca Méndez Núñez en la pieza, las armas de fuego en cuestión son las que no han sido reclamadas y permanecen en la bóveda de la División de Depósito de Armas de Reglamento y Armas de Ciudadanos adscrita a la Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano de la Policía de Puerto Rico.

“La autoridad concedida será con relación a las armas que llevan más de tres años sin ser reclamadas. Los precios originales de las pistolas oscilan entre 500 a 600 dólares; y los revólveres entre 300 a 400 dólares. La adquisición de armas de fuego en el mercado resulta más onerosa”, consignó el líder cameral en declaraciones escritas.

Además, se concurrió con el P. de la C. 1698, de la autoría de los representantes Juan Oscar Morales Rodríguez, Félix Lassalle Toro, José “Che” Pérez Cordero, Santiago Guzmán y Néstor Alonso Vega, que también enmienda la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de aclarar la facultad del Negociado de Ciencias Forenses de disponer de los cadáveres que, a pesar de haber sido identificados, no son reclamados luego de expirado el término de diez días desde la autopsia e investigación.

Los representantes adjudicaron que por años ha estado presente en la discusión pública los distintos problemas que enfrenta el Negociado. Se expuso además que, el huracán María dejó al descubierto múltiples necesidades y deficiencias existentes en el funcionamiento del Negociado que fue eje de varias denuncias por el alto volumen de casos sin atender, las múltiples investigaciones en curso sin culminar, así como por emanaciones de olores objetables de los vagones que se encuentran en sus facilidades.

Según reportes de la propia agencia, para el 13 de junio 2018, contaban con un total de 297 cadáveres en sus facilidades, de los cuales 61 ya fueron previamente identificados por familiares, pero no reclamados, mientras que 57 fueron identificados en la escena, pero no en el Negociado. “Reconociendo la situación anteriormente descrita, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio aclarar en la Ley que el Negociado tiene la potestad para disponer de los cadáveres que, a pesar de haber sido identificados, no han sido reclamados luego de expirado el término de diez días de haber culminado la autopsia e investigación”, expusieron los Legisladores.

Igualmente, se refrendó el P. de la C. 1460 de también de Méndez Núñez y Lassalle Toro, para autorizar al Secretario del Departamento de Seguridad Pública, en consulta con las organizaciones de trabajadores bona fides y las uniones adscritas al Departamento de Seguridad Pública, a gestionar la negociación y contratación de planes de seguros de servicios de salud para los empleados y funcionarios del Departamento, que voluntariamente decidan acogerse a un seguro médico de salud provisto por una aseguradora privada. “Con tal proceder se podrán obtener cubiertas médicas más atractivas, a un costo inferior y con mejores servicios médico-hospitalarios para nuestros policías y demás funcionarios que laboran para el Departamento”, sostienen ambos.

Le siguió el P. de la C. 1683, del representante Santiago Guzmán, para establecer la “Ley de Protocolos de Acceso y Cooperación en la Rama Ejecutiva ante las investigaciones de la Rama Legislativa de Puerto Rico” y requerir a toda agencia, corporación pública o instrumentalidad del Gobierno establecer un protocolo a implementarse durante inspecciones oculares llevadas a cabo por Comisiones de la Asamblea Legislativa, como parte de los procesos investigativos que estas llevan a cabo. “La medida busca establecer protocolos a través de la Rama Ejecutiva para que los poderes y el llamado constitucional que tiene la Asamblea Legislativa se cumpla de sin contratiempos”, adjudicó.

Del mismo modo, fueron aprobadas enmiendas a la “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas, mediante el P. de la C. 1433 de Joel Franqui Atiles, para prohibir la práctica de los establecimientos comerciales, de brindar o vender a sus clientes envases de poliestireno, mejor conocido como ‘foam”.

El representante Denis Márquez, emitió un voto a favor expresado que “la medida promueve este tipo de ley que es necesaria para desarrollar un mejor ambiente, y existe un mercado de bolsas y envases que no afectan el ambiente”.

En esa misma línea, se favoreció el P. de la C. 1745, de los representantes Manuel Claudio Rodríguez, Nelson del Valle Colón, Rafael Rivera Ortega y María Milagros Charbonier, que enmienda la “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico”, con el propósito de redefinir el término de “bolsa plástica desechable”, a los efectos de prohibir el uso de aquellas bolsas hechas de polipropileno o polietileno no tejido (non woven). A su vez, hace extensiva la prohibición del uso de este tipo de producto en los establecimientos de comida.

Se dio paso al P. de la C. 1300, para crear la “Ley para la Seguridad de los Transeúntes con Limitaciones Visuales” para requerir el reemplazo paulatino o la adaptación paulatina de todos los semáforos peatonales existentes en la Isla, comenzando por el municipio de San Juan, por semáforos peatonales sonoros que incorporen la tecnología del tipo “Accessible Pedestrian Signal” necesaria para el uso autónomo de personas ciegas o con limitaciones visuales; así como el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1453, para establecer un Programa de Internado Cooperativista dirigido a ofrecer a todos los estudiantes universitarios la oportunidad de laborar en instrumentalidades gubernamentales relacionadas con el cooperativismo.

El Cuerpo respaldó el P. de la C. 1625 para que se reconozca en Puerto Rico la tercera semana del mes de mayo de cada año, como la “Semana de la Crianza de los Niños de Puerto Rico”. El representante y autor de la medida, José “Pichi” Torres Zamora, indicó que el propósito de la misma es “resaltar el valor de la crianza de las familias, padres, madres y hogares sustitutos de crianza en todo Puerto Rico”.

Se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 259 de Santiago Guzmán, que ordena al Departamento de Educación realizar las gestiones para establecer alianzas o acuerdos colaborativos con escuelas graduadas de psicología, asociaciones profesionales de psicología y/o consejería, para ofrecer charlas y evaluaciones a estudiantes de escuelas públicas como parte del proceso de recuperación emocional luego del paso de los huracanes Irma y María.

Finalmente, se dio por recibido el informe Final en torno a la Resolución de la Cámara 77, emitido por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano que preside Luis “Junior” Pérez Ortiz, que evaluó la efectividad de los mecanismos establecidos en la Ley para el cobro de las cuotas de mantenimiento. La Comisión recomendó que se ofrezca a los titulares la facilidad de utilizar medios de pago electrónicos a fin de facilitar el pago de las cuotas y asegurar el cobro de las mismas y auscultar la posibilidad de simplificar los procesos de ejecución hipotecaria de manera que el proceso de subasta para la venta judicial en ejecución de hipoteca se pueda llevar a cabo ante un notario público.

También, fue dado por recibido el Primer Informe Parcial en torno a la R. de la C. 1045 emitido por la Comisión de Transportación e Infraestructura que preside José “Memo” González Mercado, que investigó la instalación de semáforos en la región de Arecibo. Se dio a conocer que no existe un número de caso o asignación de fondos en el DTOP para el traspaso del ramal en el Barrio Domingo Ruiz al estado. Además, que en el Barrio Santana, específicamente en Paseo Reales en la PR-2 intersección con la PR-650: es requerida la instalación de un semáforo en el área debido a que se han reportado varios accidentes fatales. Se enfatizó en la necesidad de presentar legislación para ordenarle al DTOP y a la ACT que tomen todas las medidas administrativas necesarias para colocar semáforos en los sectores descritos del Municipio.

Finalmente, la Cámara concurrió con las enmiendas sometidas por el Senado al P. de la C. 1245, a los fines de añadir a los dependientes del veterano como beneficiarios del descuento para estudios universitarios y al P. de la C. 1322 para establecer un método de convocatoria en situaciones de emergencia por correo electrónico. No obstante, se nombró un Comité de Conferencia para el P. de la C. 1071, para establecer la Ley para el Cultivo, Investigación y Desarrollo Comercial del Cáñamo Industrial.

Asimismo, recibieron al aval de la Cámara los Proyectos del Senado 169 y 964, para la enmendar la “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo 21”, a los fines de extender la vigencia de los derechos relacionados con las obligaciones contributivas en lo que respecta a la contribución sobre la propiedad y para designar con el nombre de José “Joe” Hatton Gotay, la Calle Fragancia de la urbanización Buena Vista del Municipio Autónomo de Ponce.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el jueves, 25 de octubre de 2018, a las 11:00 de la mañana.

