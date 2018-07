Buscarán orden judicial para acceso

Tras la visita relámpago que realizó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el secretario Héctor Pesquera a las instalaciones del Negociado de Ciencias Forenses en Río Piedras. Recorrido en el que el ejecutivo estableció que “trabajamos en medidas para atender el problema que por años enfrenta el Negociado de Ciencias Forenses ante la escasez de patólogos en la Isla. Al final del pasado año fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) asignó 3.3 millones de dólares provenientes de ahorros gubernamentales para la compra de equipo especializado, herramientas y materiales necesarios para agilizar el análisis de casos. Este equipo está en proceso de compra y continuaremos identificando soluciones para mejorar el servicio para la ciudadanía”. El representante Juan Oscar Morales, presidente de la comisión de salud en la cámara anticipó que harán todo lo posible para tener acceso a las instalaciones.

El legislador también se mostró preocupado por la secretividad con la que se ha manejado la situación del negociado, asimismo advirtió que se ha comunicado con sus asesores legales para conseguir el acceso.

“¿Aquí hay algo que ocultar? ¿Hay algo que el pueblo de Puerto Rico no pueda ver?… a mi el argumento fue que no podía ver los cadáveres, se supoone que todos los cadáveres que estén allí estén en bolsas plásticas. (…) Nosotros queremos ver cómo están distribuidos esos 76 cadáveres en esos cinco vagones, por qué el pasado viernes emanaba ese olor tan objetable, un olor que no era normal, allí habían moscas, queremos ver porque no nos quieren dejar entrar. Nuestros asesores ya comenzaron el escrito para ir al tribunal; a solicitar que se nos permita continuar con nuestra labor legislativa.” reiteró Morales.

Durante la visita realizada por Rosselló y Pesquera se inspeccionó la temperatura de los vagones y los accesos al edificio del Negociado. Además, se reunió con Mónica Menéndez, subcomisionada del Negociado de Ciencias Forenses; y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

