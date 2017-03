Bonistas y AAFAF acuerdan negociaciones con fines de reestructuración de la deuda

SAN JUAN (CyberNews) — La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”) y el Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales (el “Grupo Ad Hoc”) anunciaron el viernes, un adelanto para comenzar negociaciones de buena fe, con el fin de restructurar la deuda de manera consensual conforme al Título Seis de PROMESA.

“Creemos que una resolución de las controversias constitucionales es esencial para establecer las reglas básicas para una solución negociada al margen del Título III”, expresó Andrew Rosenberg, un representante del Grupo Ad Hoc en declaraciones escritas.

“Es muy encomiable que el Gobernador esté concentrando atención y recursos significativos para tratar de alcanzar una solución negociada”, añadió.

Las discusiones entre la AAFAF y el Grupo Ad Hoc pretenden establecer las bases para alcanzar una solución abarcadora de las controversias planteadas por el Grupo Ad Hoc en relación con los derechos y remedios constitucionales y contractuales reclamados. Las partes confían en que estas conversaciones conducirán a una solución al posible trato de la deuda constitucional y, en última instancia, a conversaciones extensas que involucren a otros acreedores y parte con interés, con el objetivo de lograr un acuerdo definitivo y vinculante para todas las partes involucradas.

Como resultado de las conversaciones entre Gerardo Portela Franco, director ejecutivo de la AAFAF, y representantes del Grupo Ad Hoc, el Gobierno de Puerto Rico buscará una resolución a las reclamaciones relacionadas con la constitucionalidad de COFINA presentadas por el Grupo Ad Hoc en el litigio pendiente ante el Juez Francisco Besosa en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que se conoce como Lex Claims LLC, et al. v. Garcia-Padilla, et al., No. 16-2374. Si bien en este momento el Gobierno no está asumiendo una posición definitiva en cuanto a los méritos de las controversias constitucionales, estará analizando los planteamientos constitucionales hechos por el Grupo Ad Hoc. Además, el Gobierno exhortará al Juez Besosa a decidir los planteamientos del Grupo Ad Hoc para el 30 de abril de 2017, y a no apoyar ningún esfuerzo por aplazar o retrasar la resolución de las planteamientos constitucionales del Grupo Ad Hoc para después de que venza la paralización de los litigios que concede la ley PROMESA. El Gobierno de Puerto Rico reconoce que una pronta resolución del caso Lex Claims servirá para fomentar las negociaciones entre todos los acreedores.

El señor Portela indicó: “Las discusiones que anticipamos tener con el Grupo Ad Hoc reafirman el compromiso del Gobierno de buscar una solución ordenada a los asuntos financieros que afectan a Puerto Rico y recalcamos que todos los acreedores y partes involucradas deben estar preparados para proceder con negociaciones de buena fe hacia una restructuración consensual conforme al Título Seis de PROMESA”.aafaf

