Beneficiarios del PAN tendrán que obtener un empleo

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares propuso el lunes, aumentar la tasa de participación laboral, con una serie de propuestas que incluye, que los usuarios de los programas de gubernamental de una forma u otra tengan un empleo.

“Económicamente para muchas de estas familias es más conveniente quedarse en la casa que salir a trabajar a un empleo que paga el salario mínimo. Aunque la gente quiera trabajar, no les conviene si tiene varios dependientes, entre otras razones”, dijo el gobernador en un aparte con la prensa previo al Mensaje del Estado de Situación.

“El requisito de trabajo para los programas de asistencia nutricional lo que implica es un compromiso y una seria búsqueda de trabajo. Si no se encuentra trabajo, pues hay otras alternativas donde se puede trabajar por la sociedad. Ya esto está bajo el marco de (el programa federal) Welfare to Work, pero en Puerto Rico no se había implantado como tal. Esto permite que ciudadanos de entre 19 a 45 años, que se entiende hábiles para trabajar, podamos identificarlos. Esto no es para recortar los fondos federales, pero si los podemos usar para ser más efectivos en esos programas como, por ejemplo, que no fomentemos la entrada al mundo laboral.

Rosselló Nevares entiende que con estas propuestas y lo que llamó “eliminar los obstáculos para la creación de empleos” la tasa de participación laboral en 5 años debería aumentar del 39 por ciento actual a un 50-55 por ciento.

“Vamos a proponer un crédito al trabajo. Segundo, le pones un requisito de acción a los programas de asistencia nutricional, teniendo en consideración que hay personas mayores, los que tienen algún tipo de impedimento, etc. Pero en general, aquellos que pueden trabajar se les puede imponer un requisito para que salgan y busquen ese empleo. Lo tercero es el adiestramiento. Hay empleos que pagan bien, pero no hay adiestramiento para esas personas. Como parte de la recuperación, se van a generar una serie de empleos que si nosotros no entrenamos a los nuestros, van a venir personas de otros lugares a coger esos empleos”, mencionó.

Al preguntarle a que se refiere con los “obstáculos para la creación de empleos”, el primer ejecutivo mencionó que van a medir los requisitos que tienen las empresas en Puerto Rico versus los 50 estados de Estados Unidos, de manera que de alguna forma se pueda equiparar lo que se pide en Estados Unidos y Puerto Rico.

“Hay una discusión con la Junta Fiscal sobre cómo se va a llevar a cabo el proceso. Pero el panorama que sea más efectivo para Puerto Rico, será el que vamos a estar trabajando. Una de las cosas que estamos evaluando es como competimos con los otros estados. Y si hay una sobre regulación que se tiene que revaluar, la vamos a revaluar. De otra forma, Puerto Rico no va a ser competitivo”, señaló.

Comments