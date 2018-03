Barceló advierte Reforma Laboral le costará las elecciones al gobernador

SAN JUAN (CyberNews) – El exgobernador, Carlos Romero Barceló advirtió el viernes que la implantación de la nueva Reforma Laboral le costará las elecciones al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares tal y como ocurrió con el exgobernador, Luis Fortuño con la aprobación de la Ley 7 de despido de empleados públicos.

“Yo creo que medidas como estas nos podría costar lo mismo que nos costó la Ley 7 de Fortuño. Yo estaba en contra de aquella ley también. Yo me expresé en contra públicamente porque la Ley 7 lo que daba era una forma para despedir personas pero eso ya estaba en la ley porque puedes despedir por razones económicas. Siempre ha sido así. Tienes que demostrar las razones económicas. Al aprobar una ley para despedir, eso cayó muy mal. Yo estaba en contra. Era totalmente innecesario”, dijo Romero Barceló a la prensa mientras participaba de las exequias de don Baltazar Corrada del Río.

Esta semana Rosselló Nevares anunció cambios al sistema laboral en la isla entre los que se destacan la eliminación del Bono de Navidad, la reducción de días de vacaciones y enfermedad a siete, un aumento escalonado al salario mínimo hasta 8 dólares con 25 centavos para el 2021 y la derogación de la Ley 80 de Despidos Injustificados.

“No creo que eso sea aceptable. Hay muchas cosas que yo he escuchado. Tengo que ver como están escritas, pero para mí definitivamente es inaceptable que le den la opción al patrono privado a dar el bono de navidad porque no lo van a dar. La inmensa mayoría no lo va a dar. Equivaldría a quitarle el bono de navidad en la empresa privada a los empleados”, dijo Romero Barceló.

Sobre la derogación de la Ley 80 que prohíbe el despido injustificado, el exmandatario dijo que “ahora mismo no te puedo decir si la compensación es razonable o excesiva pero tiene que haber un compensación por un despido, seguro, en lo que la persona consigue un trabajo. Está el (Seguro por) Desempleo pero el Desempleo no es lo mismo que tener un empleo”.

Por su parte, el exgobernador, Luis Fortuño se negó a reaccionar a preguntas de la prensa sobre la polémica propuesta laboral. “Yo no voy a hablar de otra cosa que no sea don Baltazar Corrada del Río hoy”, dijo.

Entretanto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz prefirió esperar a que la propuesta esté a la consideración de ese cuerpo legislativo.

“Lo que ocurre es que no hay un proyecto de ley radicado todavía. En el proceso legislativo se evalúan todos los aspectos. Fijate que con la Reforma Educativa había una gran preocupación en términos de los derechos de los maestros y se atendieron. De hecho el gobernador dijo ayer y hoy que está abierto a escuchar alternativas y eso me parece bien. Cuando tengamos un proyecto presentado podremos reaccionar. Mientras no se tenga un proyecto, todo cae dentro de la especulación y una propuesta informal”, expresó el líder senatorial.

Previamente, Rivera Schatz había expresado rechazo a las disposiciones de la propuesta, mientras que al menos nueve representantes ya adelantaron que votarían en contra a la medida, primordialmente por la eliminación del bono de navidad.

