Astronauta boricua recibe la primera parranda en el espacio

El astronauta puertorriqueño Joseph Acaba recibió una parranda en el espacio de parte de un grupo de boricuas.

Desde la computadora, Acaba se deleitó de la música tradicional de Puerto Rico.

“Primera #Parranda en el espacio. Gracias a la comunidad #boricua local por la visita y su apoyo”, escribió el astronauta en su cuenta oficial de Twitter.

First #Parranda in space. Thanks to the local #boricua community for the visit and your support. Well done! pic.twitter.com/JfD2MVPaHY

— Joseph M. Acaba (@AstroAcaba) December 27, 2017