Astronauta boricua comparte imagen de Puerto Rico desde el espacio

El astronauta boricua, Joseph Acabá compartió en su cuenta de Twitter una imagen de Puerto Rico desde el espacio, momento en donde sale el amanecer.

Precisamente, hoy es su último día de la misión en la Estación Espacial Internacional y regresará mañana a la Tierra tras estar por más de 160 días en el espacio.

“Sunrise over #PuertoRico on my last day before heading home. What a beautiful sight”, dice el tweet.

Sunrise over #PuertoRico on my last day before heading home. What a beautiful sight. pic.twitter.com/HGZ7XqP9Eb — Joseph M. Acaba (@AstroAcaba) February 27, 2018

