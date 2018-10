Asociación de Maestros pide investigación sobre amenazas contra educadores

La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, sostuvo que el Departamento de Educación debe investigar los mensajes amenazantes que un supuesto grupo de estudiantes de educación especial envió a sus maestros de la escuela Juan B. Huyke.

“Yo me sostengo, que independientemente el niño sea de educación especial o de lo que sea, una poca vergüenza no se puede sostener. Aquí hay que respetar. Esos son maestros y en segundo lugar, son adultos”, planteó Díaz en RADIO ISLA.

La educadora detalló que las maestras temen por su seguridad. Esta fue la escuela en donde se reportó un altercado entre un estudiante de educación especial y un maestro de Estudios Sociales, que fue removido de sus funciones por Educación.

El periodista ancla de Pega’os en la Mañana, Rafael Lenín López, publicó en sus redes sociales tomas de pantalla de los mensajes con contenido obsceno, insultos, amenazas y palabras soeces.

“Nuestro llamado ha sido a que hay que devolverle la autoridad al maestro. No es para que golpee, no es para que viole, no es para que maltrate verbal ni físicamente a un estudiante, pero que pueda llamarle la atención a un estudiante que no está actuando como debe ser”, agregó Díaz.

Por último, la presidenta de la Asociación señaló que debe revisarse el concepto que se tiene de niño de educación especial. “Que yo sea niño de educación especial no me da derecho a violentar todas las leyes”, concluyó.

Comments