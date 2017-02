Asesor legal del Gobernador explica al Tribunal Federal creación del Departamento de Seguridad

SAN JUAN (CyberNews) – Durante el viernes, se llevó a cabo, ante la sala del juez federal Gustavo Gelpí, una vista pública sobre el proceso de Reforma de la Policía.

La misma se centró en discutir los avances que ha tenido la Uniformada en el cumplimiento con el Acuerdo de Reforma firmado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A su vez, distintos sectores de la sociedad presentaron su posición y emitieron recomendaciones al proceso de reforma que se lleva a cabo en la Policía.

El principal asesor legal del gobernador, licenciado Alfonso Orona Amilivia, participó en las vistas y explicó en declaraciones escritas que “durante el día de hoy quedó claro que la administración Rosselló Nevares tiene un claro compromiso con el proceso de reforma que se está llevando a cabo en la Policía de Puerto Rico. En menos de dos meses, se han puesto en marcha medidas para combatir la criminalidad, en cooperación con las autoridades federales y esto unido al cumplimiento con el acuerdo de reforma, nos permite tener un cuerpo policiaco profesionalizado, con mejores recursos para hacerle frente al crimen y proteger los derechos civiles de nuestros ciudadanos”.

A su vez, el licenciado Orona Amilivia indicó además que el Proyecto del Senado 306, que crea el Departamento de Seguridad Pública, no afecta en nada el proceso de Reforma en la Policía.

“En el Proyecto del Senado 306 se ha establecido un lenguaje destinado a que esta consolidación administrativa de las agencias no afecte en nada el proceso de reforma que se está llevando a cabo en la Policía. De hecho, el proyecto establece lenguaje específico manteniendo la responsabilidad del proceso de reforma en el Comisionado de la Policía y que ningún proceso se llevará a cabo hasta tanto no esté en cumplimiento con el acuerdo de reforma. Hemos sostenido reuniones con el coronel Arnaldo Claudio y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para reiterar no tan solo nuestro compromiso con la Reforma de la Policía sino también para establecer que el proyecto no afecta en nada este proceso. Estamos comprometidos con brindar mejores herramientas para los héroes que día a día salen a la calle a proteger nuestra vida y a brindar seguridad”, concluyó Orona Amilivia.

