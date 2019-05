Aseguran que David Bernier no quiere ser candidato a la gobernación

El senador Carmelo Ríos aseguró en RADIO ISLA que a David Bernier no le interesa un puesto político de cara a las elecciones del 2020.

«Yo he hablado con David en persona. He hablado con su hermano, que es mi dentista. David Bernier no quiere ser candidato, pero peor aún, Alexandra Fuentes no quiere que David ingrese a la política y eso tiene un peso grandísimo en David», sostuvo.

Sin embargo, dijo que «internamente, David, el político», si quisiera radicar una candidatura.

Según la encuesta de El Nuevo Día, Bernier es el único candidato que empataría al gobernador Ricardo Rosselló en las elecciones.

