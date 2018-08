Arzobispo retiró medio millón de las cuentas el día del embargo

El abogado de los maestros de la Iglesia Católica, Antonio Bauzá, reveló en RADIO ISLA que el Arzobispo de San Juan sacó medio millón de dólares de las cuentas bancarias el mismo día de la orden del embargo por parte del Tribunal.

“Nosotros tenemos evidencia de que el mismo día que se dictó la orden de embargo el monseñor Roberto González sacó medio millón de dólares del Banco Popular, temiendo que se los fueran a embargar”, aseguró.

Bauzá insistió que el monseñor González debe parar de estar gastando dinero en recursos legales con el fin de tratar de pagar los $4.7 millones en pensiones para maestros.

Este indicó que la Arquidiócesis de San Juan “posiblemente ha gastado $2 millones, casi la mitad de la deuda.

“Nosotros le hemos dado opciones que no requieren de una distribución de efectivo inmediato sino utilizar ciertas propiedades inmuebles, que se le pasen a un fideicomiso y que ese fideicomiso se la pueda rentar a los colegios. Pero no han querido, no han querido porque ellos quieren ganar y no quieren pagar nada”, denunció.

