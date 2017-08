Arrestan al exalcalde de San Juan

SAN JUAN – La Policía confirmó el martes el arresto del exacalde de San Juan, Jorge Santini, por conducir su auto en estado de embriaguez.

Según las autoridades, la División de Tránsito detuvo a Santini cerca de las 10:40 de la noche del martes en la calle Eleonor Roosevelt, en Hato Rey.

Este fue arrestado por la agente Xaimara Cotto y llevado al Cuartel de la División de Tránsito.

El exalcalde se sometió a la prueba de detección de alcohol a través del aliento, y arrojó .074 centésimas.

La Policía concluyó el caso al este no arrojar el mínimo de .08 centésimas, concluyeron informes de prensa.

Santini reacciona

Sin embargo, el exalcalde habló en Radio Isla 1320 e indicó que fue detenido por arrojar basura.

Según explicó, el arresto se produjo cuando este intentó lanzar un vaso con dos servilletas adentro a un zafacón desde su auto. No obstante, las servilletas cayeron en el piso y fue detenido por la Policía.

“La Policía se baja, me pide la licencia del vehículo y me dice: mire me huele a alcohol, obviamente vengo de tomarme un trago y fumarme un puro (cigarro)… me dijo que tenía que seguir el protocolo”, sostuvo.

Dijo además, que al completarse el proceso se le emitió una multa por las servilletas. Aunque, al ser cuestionado, Santini señaló que se le olvidó por cuanto ascendió la multa.

“No me acuerdo, pero lo tengo ahí, es como si fuera una tabla pero me llevé el boleto. Traté de hacer las cosas bien y pues me llevé un boleto, hay que ver de cuanto fue, lo tengo en la mano”, expresó el exalcalde, no obstante al culminar la entrevista no precisó.

