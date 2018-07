Anticipan aumento en fuga de médicos

El ex procurador del paciente, Carlos Mellado, se mostró preocupado ante el alza en la fuga de médicos en Puerto Rico. De igual forma indicó que en la isla se producen los mejores galenos, pero una vez empiezan en el mundo laboral, muchas aseguradoras no les quieren dar contratos por lo que se ven obligados a estar tres a cuatro meses desempleados. En medio de este panorama Mellado, aseguró que los médicos buscan irse a Estados Unidos donde también, hay escasez de médicos.

“Todavía Puerto Rico no se ha dado cuenta que hay que tenemos que darle incentivo contributivo a todos los médicos en Puerto Rico porque no hay médicos… lo otro sería regular los contratos exigir a todas las aseguradora, que si en Puerto Rico no hay médicos tu tienes que contratar a todos los médicos y número tres no permitir, bajo ningún concepto, ni que en reforma (plan médico del gobierno) , ni ningún otro plan médico, reduzca la tarifa que se le paga a los médicos, porque sino se le van a ir todos” sostuvo Mellado; Al tiempo que destacó que los incentivos presentados por el gobierno, no aplican a los médicos privados y/o generalistas. Según el galeno el 4% sólo aplica a los especialista y por tal razón a aumentado la salida de los médicos de familia.

Carlos Mellado reiteró que si el gobierno no comienza a desarrollar medidas a favor de los médicos privados, la fuga de galenos en Puerto Rico seguirá en aumento. “Todavía a mucho que hacer” sentenció.

