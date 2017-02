Aníbal Acevedo Vilá y Carlos Pesquera se unen a la familia de Radio Isla

El Presidente de Media Power Group, Inc. Eduardo Rivero Albino informó que el Ex Gobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá y el Ex Presidente del PNP Carlos Ignacio Pesquera se unen a la programación de Radio Isla a partir de lunes 13 de febrero, fecha en que se celebra el Día Mundial de la Radio establecido por la UNESCO.

Eduardo Rivero informó que “el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá se inaugura como analista y comentarista político en el programa “Sobre la Mesa” que discutirá los temas mas importantes que están sobre la mesa en el País. Este programa se originará en Radio Isla 1320 AM de lunes a viernes a las 8 de la mañana”.

El Gobernador Aníbal Acevedo Vilá se expreso indicando que ”hace mucho tiempo que estaba buscando esta oportunidad de poder comunicarme diariamente y directamente con el pueblo de Puerto Rico para analizar a profundidad los asuntos que están sobre la mesa en el País. En este proyecto voy a contar con la colaboración de muchos amigos expertos en diferentes temas que he conocido a través del tiempo para buscar soluciones y puntos en común”.

El programa “Hablando Claro” con los licenciados Iván Rivera y Jerome Garffer se moverá a las 9 de la mañana. Seguido a las 10 de la mañana por “Dígame la Verdad” conducido por el afamado periodista Julio Rivera Saniel.

Por otro lado, Rivero Albino informó que “el Ex Presidente del Partido Nuevo Progresista, el Ingeniero Carlos Ignacio Pesquera se une igualmente a Radio Isla para ofrecer sus opiniones y análisis sobre diferentes temas que impactan a Puerto Rico. El unirá en su programa diferentes voces expertas en Puerto Rico y en los Estados Unidos. El programa “El Junte” con Carlos Ignacio Pesquera se originará en Radio Isla 1320 AM e irá al aire todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde”.

El Ingeniero Carlos Ignacio Pesquera dijo “Puerto Rico está atravesando problemas muy serios que requieren un análisis estructurado para ponderar las opciones que tiene el gobierno y la empresa privada para salir de esta crisis. Uno de los temas principales que estaré analizando a profundidad, desde todos los ángulos aquí y en Washington, es el efecto en Puerto Rico de la Junta de Supervisión Fiscal y la negociación de la deuda del Gobierno”.

Una vez concluido “El Junte” con Carlos Ignacio Pesquera, a las 5 de la tarde comenzará el Programa “Si no lo Digo Reviento” con la Profesora Inés Quiles.

Eric Toro, Director de Contenido y Programación de Radio Isla expresó que “como dicen nuestras promociones, Radio Isla es la emisora que refleja el sentir de Puerto Rico. Por eso nuestra programación integra figuras de alto prestigio en nuestra comunidad y que piensan y sienten diferente. Y como aquí cabemos todos, le damos la bienvenida al Gobernador Aníbal Acevedo Vilá y al Ingeniero Carlos Ignacio Pesquera en esta nueva etapa para compartir su conocimiento y opiniones diariamente con el pueblo”.

Los programas “Sobre la Mesa” con Aníbal Acevedo Vilá y “El Junte” con Carlos Ignacio Pesquera se transmitirán por radio a través de cadena Radio Isla compuesta por WSKN-1320 AM San Juan, WDEP-1490 AM Ponce, WKJB-710 AM Mayagüez, WLEY-1080 Cayey, WKFE-1550 AM Yauco, WGDL-1200 AM Lares y WMSW-1120 Arecibo-Hatillo. Además, se podrán ver y escuchar por el portal cibernético “radioisla.tv” y a través de la aplicación móvil “radioislamovil” disponible en para teléfonos “iphones” y “androids”.

