Amplio grupo religioso no apoya el proyecto de libertad religiosa

Un grupo de sobre 40 organizaciones de la sociedad civil y religiosas se oponen rotundamente al proyecto de libertad religiosa aprobado ayer en la Cámara de Representantes.

Esto hecha por tierra la alegación de que los proyectos son productos del concenso.

A continuación, algunas de las numerosas expresiones de miembros de la comunidad

cristiana que se oponen al proyecto de libertad religiosa, recopiladas en una campaña

digital creada por el doctor Juan Caraballo Resto:

Carlos F. Garay, Iglesia Cristo Sanador: Como orgulloso padre de un hijo

homosexual no puedo ni quiero abrirle la puerta al discrimen por razón religiosa. No

necesito que una “ley” me “otorgue” lo que Dios me abrogó por naturaleza.

Karla E. Sánchez Rivera, seminarista y consejera profesional: En mis 38 años de

vida en Puerto Rico he tenido la oportunidad de celebrar, vivir y expresar mi religión,

con amor y con conciencia. Este proyecto es una luz verde para el discrimen. La

libertad de religión real es aquella que crea puentes y nos sirve a todos y todas. No

apoyo este proyecto.

Francisco Javier Colón, Iglesia Cristo Sanador: La espiritualidad es libre de

corazón. ¡Dios no discrimina! ¡Dios es amor!

Héctor García Pérez, Iglesia Cristo Sanador: Si yo no puedo discriminar contra ti por

tu religión, entonces tú no puedes discriminar contra mí por tu religión.

Jimmy Seale Collazo: Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, Barrio Sonadora,

Guaynabo: “Si no es buena noticia, no es Evangelio. El que requiere la fuerza del

Estado para oprimir, excluir y marginar, el que pide en sacrificio tus relaciones

familiares o lo más íntimo de tu ser, no es Dios de la vida.

Jorge Cádiz Arroyo, Pastor Iglesia del Nazareno, Carolina: Es una contradicción

afirmar el mensaje de Jesús y al mismo tiempo promover el desarrollo de leyes que nos

permiten discriminar unos contra otros. No a la ley de libertad religiosa.

Jorge Carrasco, Pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Fajardo: Conocemos lo

que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Debemos dar la vida por

nuestros hermanos.

Juan Osvaldo Budet López, ex catacumba: Este proyecto divide y solo multiplica la

transgresión al otro. Este proyecto es un atraso a la convivencia como sociedad

pluralista y un adelanto de agendas exclusivistas de grupos fundamentalistas.

María Teresa Santiago, ministra diaconal Iglesia Metodista: Como ministro diaconal

y miembro de PMJG creo en la equidad y me opongo el nefasto proyecto por ser

engañoso y atentar contra los derechos humanos.

Marviliz Avila Rodríguez, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo: El proyecto de

libertad religiosa es una puerta abierta hacia la exclusión de personas que no piensan o

practican religiones mayoritarias o favorecidas socialmente. Atenta contra el respeto y

la solidaridad que debemos perseguir para vivir en armonía.

Omar Sharif Zahra, musulmán: Coran 109.6: Vosotros teneís vuestra religión y yo la

mía”. El proyecto de libertad religiosa no muestra tolerancia.

Nixie Ramos y Hilton G. Mercado, pastores Iglesia Cristo para Todos: El

oportunismo religioso para discriminar contra otros es la peor mezquindad que se

puede hacer en nombre de Dios.

Eddie Marrero Olivo, Iglesia Getsemaní Independiente: Legislar desde la mayoría

religiosa no es hacer Evangelio. Cuidado, es opresión disfrazada de libertad.

Jorge M. Capella Pratts, ministro de la Iglesia Presbiteriana: La “libertad” que unos

promueven no es otra cosa que el atropello y la marginación de quienes no profesan su

misma cosmovisión.

Luis Iván Echandía, Iglesia Luterana: Quien recurre a la imposición, la manipulación

y el engaño para imponer una postura, ya ha aceptado que la verdad no le asiste.

Thallia Méndez, miembro de la Junta de Gobierno de la Iglesia Evangélica Unida

de Villa Andalucía: Soy cristiana protestante desde mis años de juventud. Soy líder

activa en mi comunidad de fe. Creo firmemente que el Evangelio de Jesucristo nos da

libertad. Una libertad que valora la dignidad de todos los seres humanos sin imponer

las diferencias de criterio u opinión. También promueve el amor y el respeto. Por eso,

NO AL PROYECTO DE LIBERTAD RELIGIOSA.

Vilma M. Machín Vázquez, ministra ordenada Iglesia Evangélica Unida de Puerto

Rico en Río Piedras: He sido defensora de la equidad y la inclusividad desde que

tengo uso de razón. Como mujer y cristiana conozco el discrimen de cerca y lo rechazo

rotundamente. No apoyo el proyecto de la llamada libertad religiosa. Este proyecto

deshumaniza y divide la sociedad en que vivimos. Los evangelios y Jesucristo enseñan

a amar a toda la creación sin excepción.

Heriberto Villegas, Iglesia Evangélica Unida: Dios es un Dios de oportunidades y de

libertad, no de dictadura religiosa.

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), y organizaciones aliadas,

hacen un llamado al Senado para votar en contra del proyecto. Las vistas públicas

presididas por Zoé Laboy demostraron que tenemos razón al hablar de los peligros del

proyecto de libertad religiosa y al hablar de un sólido consenso en contra del mismo.

1 of 10

Comments