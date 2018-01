Amazon no escoge a Puerto Rico para nueva sede

La empresa Amazon descartó establecer operaciones en Puerto Rico.

Hoy la compañía anunció la lista de ciudades que todavía son consideradas para ser la segunda sede de la empresa, un proyecto que promete generar 50,000 nuevos empleos e invertir más de $5,000 millones, y no hay ninguna ciudad de la isla en la lista.

En octubre trascendió la aspiración de la isla a ser sede del gigante global junto a otras 238 comunidades de Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las ciudades que siguen bajo consideran está Atlanta, Boston, Denver y Filadelfia,m entre otras.

Today we are announcing the communities that will proceed to the next step in the HQ2 process. Getting from 238 to 20 was very tough – all the proposals showed tremendous enthusiasm and creativity https://t.co/x1bFYbk4Ui pic.twitter.com/J2x0HHzBTR

— Amazon News (@amazonnews) January 18, 2018