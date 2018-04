Alcalde de Santa Isabel no permitirá cierre de escuela

SANTA ISABEL (CyberNews) – Luego una reunión con un grupo de padres, el alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado aseguró el viernes, que la escuela elemental Esther Rivera de Paso Seco que tiene 50 estudiantes de educación especial no cerrará el próximo mes de agosto como ordenó el Departamento de Educación.

“No la vamos a cerrar. Yo estoy del lado de los padres. El año pasado me cerraron tres escuelas, este año dos más. El año que viene parece que piensan dejarme sin escuelas. Pues quiero decirle al Gobierno que, en agosto, los padres, maestros, estudiantes y el municipio vamos a llegar a la escuela y la vamos a mantener operando. El Estado tendrá que transferirnos los recursos si no quiere asumir su responsabilidad constitucional de garantizar la educación de los niños santaisabelinos”, insistió Questell Alvarado en declaraciones escritas.

Por su parte el senador por el Distrito de Guayama, Axel Chino Roque sostuvo que “cuando mi gobierno implementó la Ley 7, me opuse con acciones. Cuando el gobierno popular destruyó el retiro de los maestros y comenzó a cerrar escuelas, me opuse con acciones. Y, ahora no me quedaré de brazos cruzados tampoco. Estoy documentando las situaciones de cada escuela para presentarlas ante el DE”.

Añadió, “nadie cuestiona la visión de nuestro Gobernador sobre la urgencia de restructurar el Departamento de Educación. Como maestro, sé que tenemos que transformar el sistema. Pero no podemos hacerlo sin dialogar con cada comunidad escolar y cada alcalde para evaluar las particularidades. En el caso de esta escuela estamos afectando a 50 estudiantes de educación especial”.

La reunión celebrada en los predios de la escuela, contó con la participación del representante Néstor Alonso Vega, quien respaldó las acciones de los padres en favor de la escuela, que es la única con el servicio directo de una maestra para niños con discapacidad visual.

El encuentro entre padres y funcionarios fue liderado por Juan Vallejo, padre de un niño de doce años, diagnosticado con autismo.

“Nosotros estamos de acuerdo con la restructuración. No nos oponemos al cierre por oponernos, pero tienen que hacer un estudio ponderado de la condición geográfica, del perfil de la comunidad entre otros factores. Por ejemplo, estarían dejando desprovistos de una escuela a unos 6 mil residentes de esta zona. Queremos colaborar para buscar alternativas a la consolidación”, explicó el padre.

Sobre las razones para oponerse a la consolidación de la Esther Rivera con la Braumbaugh dijo, “ya nosotros venimos de la escuela que proponen para ser recipiente y no cuenta con la infraestructura para mantener los servicios que tenemos ahora. La escuela no cuenta con los accesos necesarios para los niños y cuando llueve se inunda. Los niños de educación especial no se pueden dejar en la calle, se requiere un estacionamiento para los padres”.

Vallejo cuestionó, “tienen que ver lo que se ha invertido en esta escuela en términos de adiestramientos, equipos tecnológicos y facilidades. Y, ahora pretenden eliminarlos así porque sí. Yo no estoy abogando solo por mi hijo porque a él le corresponde moverse a otra escuela, pero me preocupan los que se quedan”.

Sobre la propuesta del alcalde de que el Municipio asuma la administración de la escuela, Vallejo opinó, “nosotros no tenemos duda de que si interviene Quique Questell la escuela va a mejorar. Porque es el único alcalde que todo lo que administra lo mejora”.

La escuela elemental re-acreditada, Esther Rivera tiene 180 estudiantes de los que 50 son del programa de educación especial. No hay salón contenido, todos los estudiantes están integrados a la corriente regular. Entre los diagnósticos de los estudiantes se encuentran discapacidad visual, autismo, disturbio emocional, problemas de aprendizaje y otros impedimentos de salud. Hay una alta incidencia de estudiantes con problemas sensoriales por lo que ahora mismo se construye una facilidad para atender esa necesidad.

