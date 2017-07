Alcalde PNP dice que el gobierno le ha dado la espalda

El alcalde de Ceiba, Angelo Cruz, denunció en Radio Isla 1320 a la actual administración por haberle dado la espalda en momentos en que el municipio enfrenta una crisis fiscal.

“Ceiba se siente olvidado por la administración central, no hemos visto ningún plan de trabajo y yo los denuncio porque verdaderamente ya van siete meses de gobierno y hay que esperar a que lleguen las elecciones nuevamente para que vengan a ofrecer cambios en la Roosevelt Road”, expresó.

Cruz sostuvo que presentó un plan de desarrollo de la Roosevelt Road pero este fue ignorado e hizo hincapié que ha tenido cero comunicación con el gobierno.

“El pueblo me eligió para defenderlo y tengo que reclamar al gobierno de que va pasar con Ceiba porque hasta ahora lo que se oye son otras cosas que no se le ha dado importancia. Y el municipio sigue sumergido en el desempleo y en el sosiego de que no podemos hacer economía”, señaló.

Cuando se le preguntó sobre los señalamientos contra la consulta de status que se celebró el pasado mes, este justificó que no necesariamente tiene que estar de acuerdo con su partido.

“Yo soy un político que no carga maletas de nadie, si hay algo que entiendo que no es correcto, pues lo digo. Solamente lo que dije fue que la fecha no era correcta, si eso les molestó tanto, tienen que bregar con ese asunto”, manifestó.

“A mi el que me dio apoyo fue el pueblo de Ceiba, ninguno de ellos votaron por mi. A mi me tienen que respetar porque yo represento un pueblo y si ellos no entiende de que yo puedo hablar y opinar diferente a ellos, pues están fuera de un enfoque político. Porque tu puedes diferir y no todo el tiempo decir que si y no me importa, si tengo que decirlo al propio gobernador pues se lo digo”, añadió.

