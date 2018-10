Alcalde de Ceiba compara discusión con Rosselló como un matrimonio

El alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, dejó a un lado la polémica por las denuncias que hizo contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y comparó la discusión como un matrimonio.

“El asunto del Gobernador yo eso lo deje a un lado, estamos apoyado al Gobernador y vamos a ir en la lacha para ver el recorrido y ver si de lo que se están quejando los viequenses es lo correcto […] La situación con el Gobernador fue como todo matrimonio, a veces hay unas discusiones por x o y razón no se puede estar toda la vida peleando. Entiendo que le va a dar la mano a Ceiba”, sostuvo a preguntas de la prensa.

Las expresiones surgieron al llegar a la inauguración de la llamada “Ruta Corta” desde la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba hacia las islas municipio de Vieques y Culebra.

“No he hablado con el Gobernador, he usado los medios para expresarme, no tengo problemas con él, eso es borrón y cuenta nueva. Siempre y cuando no haya problemas con los ceibeños yo voy a estar tranquilo, pero si no, voy a estar como el león,” dijo.

El ejecutivo municipal informó que llegó a la inauguración de la Ruta Corta por invitación del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Cruz Ramos, había denunciado que el gobernador lo insultó por teléfono al reclamarle una promesa electoral relacionada al desarrollo de la antigua base naval Roosevelt Roads.

