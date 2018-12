Alcalde asegura que David Bernier no descarta aspirar a la gobernación

El alcalde de Dorado, Carlos López, aseguró en RADIO ISLA que David Bernier no descarta aspirar para la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) en el 2020.

“Hay que tomar muy en serio la consideración de David Bernier… no hay cuestionamientos de su capacidad…como no se han cerrado las nominaciones no podemos pensar si él va estar o no va estar”, sostuvo.

De acuerdo al alcalde, hace un mes conversó con el exsecretario de Estado y no le descartó radicar su candidatura a la gobernación y retomar el liderazgo en el PPD.

“Fue una conversación no política, fue una conversación entre dos amigos y en ese sentido pues él (David Bernier) siempre sopesa que todo lo que sea por Puerto Rico para él tiene una consideración y que en este momento que todavía las candidaturas no están abiertas algunos le han expresado que él tiene que atender unas prioridades que son familiares y profesionales”, aseguró.

El endoso del alcalde se suma al del presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortíz, quien afirmó su apoyo hace días sin haber tenido alguna comunicación con Bernier.

