AHORA: Investigan tiroteo en Orlando

Las autoridades en Orlando, Florida, están investigando un tiroteo en una sede comercial del Condado de Orange.

Según informó varios medios, hay “múltiples víctimas”, sin embargo, la situación ha sido controlada por la Policía.

Más adelante la ampliación.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate.

— OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 de junio de 2017