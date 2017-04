Acevedo Vilá llama la atención al PPD ante postura de plebiscito

El exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá, llamó la atención en Sobre La Mesa al Partido Popular Democrático por supuestamente celebrar la determinación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la consulta de status del 11 de junio.

“Tienen todo el derecho a celebrar que se detuvo la patraña de Thomas Rivera Shatz y de Ricardo Rosselló pero no hay nada que celebrar en cuanto al Estado Libre Asociado y no usemos esta coyuntura y esta carta como una excusa para posponer nuevamente la decisión ideológica de nuestro partido (…), tenemos que estar dispuestos a desechar pasadas convicciones y reconocer nuevas verdades, andar por el mismo camino de los pasados 30 años, no nos va a llevar a ningún lugar”, expresó.

Acevedo añadió que el PPD buscará hoy rechazar en la legislatura cualquier enmienda que proponga la mayoría del senado en el plebiscito, sin embargo, recalcó que su colectividad no tiene una propuesta clara.

“Una cosa es decir que Ricardo Rosselló no debe insistir en este plebiscito porque está mal concebido para conseguir ventajería política y otra cosa es decir que no hay que atender la consulta de status (…) escucho voces de mi partido insistiendo no hacer nada porque hay una Junta de Control Fiscal en el poder, ¡Todo lo contrario! Si no hacemos nada quedará menos de la esencia del ELA”, comentó.

