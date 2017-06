Acevedo Vilá anticipa gobierno reducirá jornada laboral y eliminará bono de navidad

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá anticipó en su programa Sobre La Mesa que se transmite en Radio Isla 1320, que el gobierno se quedará sin dinero a finales de año para poder pagar la jornada y el bono de navidad a los empleados públicos.

“El país quisiera estar con el gobernador defendiendo los intereses del país, evitando la imposición de la jornada parcial y el bono de navidad, pero, me leí esa carta con cuidado y el problema es que no aclara (…) existe un riesgo de que el gobierno de Puerto Rico se quede sin dinero en octubre y noviembre de este año, eso no lo contesta el gobernador en su carta”, sostuvo.

De esta forma reaccionó Acevedo Vilá a la carta que envió el primer ejecutivo, Ricardo Rosselló Nevares a la Junta de Control Fiscal (JCF), quien reitera un rotundo no a la reducción de jornada laboral y la eliminación del bono de navidad a los servidores públicos.

“¿De que vale que ganemos el 1 de julio y no haya para pagar en octubre o noviembre nada de la jornada de los empleados públicos? Ahí es que reside el problema, no le están diciendo la verdad al pueblo. Todo este intercambio lamentablemente es más un juego político de opinión pública pero no contesta la raíz del problema”, expresó.

En esa línea, Acevedo Vilá señaló que la JCF tiene el poder de cambiar el presupuesto, reducir la jornada laboral y eliminar el bono de navidad, aunque la Legislatura haya aprobado su partida, según establece PROMESA.

