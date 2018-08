Acevedo Vila: “Al PPD se le está haciendo tarde”

Luego de la controversia del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer y el cabildero Roberto Prats sobre una entidad que defiende los intereses de los acreedores del Estado Libre Asociado (ELA), el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, cuestionó en RADIO ISLA el silencio de la colectividad sobre lo que esto significa.

“No he escuchado a ningún líder del Partido Popular Democrático hacer un análisis profundo de lo que esto significa y me dirán que no estoy actuando políticamente correcto, que los populares tenemos que cuidarnos, mire de eso el país está harto”, sostuvo en su programa Sobre La Mesa.

Posteriormente, indicó que el PPD se le está haciendo tarde para definir lo que quiere representar para sus seguidores de cara alas elecciones del 2020.

“Me temo que lo que he hecho hoy no va tener eco dentro del partido porque hasta ahora no he visto ni la seriedad ni la disposición a discutir estos temas a profundidad, el tiempo se les está yendo cada día se les está haciendo más tarde”, manifestó.

