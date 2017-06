Abogado de Rivera Guerra dice que no ha sido notificado por Justicia

El abogado del representante José Luis Rivera Guerra, Iván de Luis Miranda, informó que no han recibido ninguna notificación oficial sobre las declaraciones que hizo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, solo en Radio Isla 1320, sobre la acusación de agresión simple.

“Es la prensa quien nos entera hoy de las expresiones de la Secretaria de Justicia que informa que habrá de presentar cargos de naturaleza menos grave contra el representante José Luis Rivera Guerra. Sin embargo, lo cierto es que no hemos recibido ninguna notificación oficial de esta determinación. Dejamos claro que siempre hemos estado disponibles para cooperar con cualquier proceso oficial de investigación sobre este caso. En el momento que seamos citados compareceremos”, sostuvo en declaraciones escritas.

Luis Miranda, dijo que no se expresará sobe los hechos del caso, “porque respetamos el Sistema Judicial y las instrucciones que lo representan”.

“La actitud del representante José Luis Rivera Guerra en todo momento ha sido la de continuar con su trabajo y no interferir con el proceso de investigación. Es la misma razón por la que no hace expresiones públicas sobre lo sucedido para no tomar ventaja de su posición frente a la Prensa. Reconocemos que Rivera Guerra se debe al pueblo y en su momento el Tribunal tendrá la oportunidad de aquilatar la prueba. Será esa la manera oficial en la que el pueblo se enterará de la totalidad de los eventos que allí sucedieron. Lo que sí garantizamos es que lo que se ha presentado no recoge todo lo sucedido, se trató de un evento mucho más extenso.”, señaló.

