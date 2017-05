Abogado de estudiantes demandantes no desistirá en caso de UPR

El abogado de los demandantes que piden la apertura del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Pedro Vázquez, insistió en que la presidenta interina Nivia Fernández Hernández tiene opciones para la reapertura, sin embargo “no quiere abrirlos”.

“La juez le preguntó todas las medidas que incluso están en la orden del Tribunal de Apelaciones que la presidenta pudo tomar y no tomó ninguna. El no haber hecho algo no quiere decir que no se pueda, más bien en este caso en específico, es que no se ha querido”,sostuvo.

Durante entrevista para Pega’os en la Mañana con Rafael Lenin López, el licenciado, además dijo que Fernández no ha explicado bien las razones de porque no ha abierto la institución.

No obstante, cuando se le fue cuestionado sobre la advertencia de la jueza Lauracelis Roques Arroyo hacia la presidenta de ser arrestada sino presenta un plan contundente para la reapertura, Vázquez se distanció.

“Esa no es mi labor, mi labor es defender los derechos de los demandantes de mis clientes (…) mis clientes solo quieren coger clases y acabar su semestre”, expresó.

Asimismo, cuando se le preguntó, “¿Y si eso conlleva que la presidenta vaya presa?”, el licenciado contestó, “ya eso no es decisión de nosotros, eso es decisión del Tribunal”.

